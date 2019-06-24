Косачев: Политика США ведет к разрушению соглашений по вооружениям

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Деструктивная политика Белого дома приводит к разрушению ранее достигнутых соглашений по контролю над вооружениями, включая ДРСМД, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на заседании комитета в понедельник.
Международный комитет СФ в понедельник поддержал внесенный президентом РФ закон о приостановлении действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Россия не будет и не может принимать на себя даже малейшую долю ответственности за то, что договор, скорее всего, уходит в историю", - отметил Косачев. Он подчеркнул, что это позиция США, направленная на слом договоренностей и отражающая линию Вашингтона на достижение одностороннего военного превосходства над противниками, а, может быть, и союзниками.
Глава комитета напомнил, что под ДРСМД стоит подпись еще генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. "Те две страны и их лидеры смогли договориться", - подчеркнул он. "Реакция российского руководства (по приостановке ДРСМД) является вынужденной", - отметил парламентарий. По его словам, в данной ситуации альтернативы для России просто не существует.
18 июня, 15:24Политолог о ДРСМД: разрушенная конструкция необязательна к исполнениюГосдума приняла закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США. Это решение прокомментировал в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
Он выразил надежду, что до 2 августа еще есть время для сохранения договора, что "маловероятно". Ликвидация ДРСМД, по его словам, будет нести далеко идущие последствия, в том числе для СНВ и договора о нераспространении ядерного оружия.
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении РФ действия ДРСМД. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из Договора 2 февраля. Государственная дума на пленарном заседании приняла закон.