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РИА Новости
Оренбургская область

В Оренбуржье за 150 млн рублей построят контейнерные площадки для сбора ТКО

Вчера, 13:47
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ОРЕНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Порядка 150 миллионов рублей будут направлены в Оренбургской области на строительство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Паслер.

"В рамках национального проекта "Экология" в области реализуется региональная программа, главные задачи которой – построение эффективной схемы транспортировки, хранения и переработки бытовых отходов и как следствие снижение вредного воздействия на окружающую среду и повышение качества жизни людей", - сказал Паслер, выступая на заседании Совета глав регионов ПФО в Уфе.

По его словам, в регионе был ужесточен контроль за работой регионального оператора, который занимается вывозом ТКО, в частности увеличены штрафные санкции за несвоевременный вывоз мусора. Он также отметил, что власти региона проводят работу с инвесторами, которые будут финансировать строительство современных мусороперерабатывающих комплексов "Южный" и "Восточный" с общим объемом частных капиталовложений 6,5 миллиарда рублей. Проект будет реализован в 2020–2027 годах.
По словам врио главы региона, более 580 тысяч оренбуржцев получают компенсацию платежей за вывоз ТКО – в зависимости от льготной категории жителям области возмещают половину тарифа, а многодетные семьи, ветераны войны, труженики тыла, дети войны полностью освобождены от платы за вывоз мусора.
10 июня, 19:47
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В настоящее время в Оренбургской области действуют 11 полигонов ТКО, 28 площадок размещения отходов и мусоросортировочные комплексы в городах Оренбурге, Бузулуке, Медногорске, Ясном и Курманаевском районе. На финансирование региональной программы "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в 2019–2027 годах предусмотрено 150 миллионов рублей из областного бюджета и 6,8 миллиарда рублей внебюджетных средств.
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