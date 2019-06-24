В Оренбуржье за 150 млн рублей построят контейнерные площадки для сбора ТКО

ОРЕНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Порядка 150 миллионов рублей будут направлены в Оренбургской области на строительство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Паслер.

"В рамках национального проекта "Экология" в области реализуется региональная программа, главные задачи которой – построение эффективной схемы транспортировки, хранения и переработки бытовых отходов и как следствие снижение вредного воздействия на окружающую среду и повышение качества жизни людей", - сказал Паслер, выступая на заседании Совета глав регионов ПФО в Уфе.

По его словам, в регионе был ужесточен контроль за работой регионального оператора, который занимается вывозом ТКО, в частности увеличены штрафные санкции за несвоевременный вывоз мусора. Он также отметил, что власти региона проводят работу с инвесторами, которые будут финансировать строительство современных мусороперерабатывающих комплексов "Южный" и "Восточный" с общим объемом частных капиталовложений 6,5 миллиарда рублей. Проект будет реализован в 2020–2027 годах.

По словам врио главы региона, более 580 тысяч оренбуржцев получают компенсацию платежей за вывоз ТКО – в зависимости от льготной категории жителям области возмещают половину тарифа, а многодетные семьи, ветераны войны, труженики тыла, дети войны полностью освобождены от платы за вывоз мусора.