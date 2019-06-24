Международный комитет Совфеда поддержал закон о приостановлении ДРСМД

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник поддержал внесенный президентом РФ закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Сенаторы рассмотрят документ на заседании палаты в среду, этот вопрос внесен в официальную повестку.
18 июня, 15:24Политолог о ДРСМД: разрушенная конструкция необязательна к исполнениюГосдума приняла закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США. Это решение прокомментировал в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
Ранее спикер палаты Валентина Матвиенко заявила журналистам, что сенаторы поддержат этот закон. Она напомнила, что Россия вынуждена приостановить действие договора в ответ на аналогичный шаг США.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.
Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.