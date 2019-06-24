Международный комитет Совфеда поддержал закон о приостановлении ДРСМД

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник поддержал внесенный президентом РФ закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сенаторы рассмотрят документ на заседании палаты в среду, этот вопрос внесен в официальную повестку.

Ранее спикер палаты Валентина Матвиенко заявила журналистам, что сенаторы поддержат этот закон. Она напомнила, что Россия вынуждена приостановить действие договора в ответ на аналогичный шаг США.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.