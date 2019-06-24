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РИА Новости

В Тульской области перезахоронили останки 220 бойцов Красной армии

Вчера, 13:11
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Останки более 220 бойцов Красной армии, найденные поисковиками в братской могиле, торжественно перезахоронили в Арсеньевском районе Тульской области, сообщается на сайте администрации района.
Ранее сообщалось, что поисковики отряда "Штурм" вместе с коллегами из других патриотических объединений нашли в Арсеньевском районе крупное захоронение солдат на территории бывшего блиндажа. Всего были эксгумированы останки 221 бойца.
На сайте администрации района сообщается, что торжественная церемония перезахоронения прошла в День памяти и скорби, 22 июня. Событие сопровождалось памятным митингом.
"Рядом с братской могилой в деревне Большие Голубочки, в которой покоятся 446 воинов, выкопали две погребальные траншеи, в которые добровольцы установил 30 гробов с останками бойцов. После минуты молчания и панихиды по погибшим под залпы оружейного салюта началось захоронение останков. Каждый мог кинуть горсть земли в братскую могилу. Многие не могли сдержать слез", - говорится в сообщении.
После того, как в могилу был спущен последний гроб, прозвучал Государственный гимн Российской Федерации. Завершилась церемония возложением цветов и венков к подножию могилы.
Церемония захоронения останков солдат в деревне Логвино
22 июня, 18:05
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