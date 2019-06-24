В Тульской области перезахоронили останки 220 бойцов Красной армии

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Останки более 220 бойцов Красной армии, найденные поисковиками в братской могиле, торжественно перезахоронили в Арсеньевском районе Тульской области, сообщается на сайте администрации района.

Ранее сообщалось, что поисковики отряда "Штурм" вместе с коллегами из других патриотических объединений нашли в Арсеньевском районе крупное захоронение солдат на территории бывшего блиндажа. Всего были эксгумированы останки 221 бойца.

На сайте администрации района сообщается, что торжественная церемония перезахоронения прошла в День памяти и скорби, 22 июня. Событие сопровождалось памятным митингом.

"Рядом с братской могилой в деревне Большие Голубочки, в которой покоятся 446 воинов, выкопали две погребальные траншеи, в которые добровольцы установил 30 гробов с останками бойцов. После минуты молчания и панихиды по погибшим под залпы оружейного салюта началось захоронение останков. Каждый мог кинуть горсть земли в братскую могилу. Многие не могли сдержать слез", - говорится в сообщении.