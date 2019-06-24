Дочь убитого генерала Рохлина выдвинулась в Мосгордуму

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дочь убитого генерала Льва Рохлина Елена выдвинула свою кандидатуру на предстоящие выборы депутатов Московской городской думы, свидетельствуют данные на сайте Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Согласно данным, Рохлина подала документы в Мосгоризбирком в качестве самовыдвиженца в 41-м округе. На данный момент документы во МГИК подали около 260 кандидатов.

Ранее свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу в качестве самовыдвиженцев, в частности, выдвигали директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева, журналист Роман Бабаян, актер Андрей Соколов.

Депутат Госдумы, руководитель "Движения в поддержку армии" Лев Рохлин был убит выстрелом в голову в ночь на 3 июля 1998 года на собственной даче в деревне Клоково Наро-Фоминского района Подмосковья.