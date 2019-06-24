Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T12:48Z
https://ria.ru/20190624/1555851858.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Дочь убитого генерала Рохлина выдвинулась в Мосгордуму

Вчера, 12:48
481
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дочь убитого генерала Льва Рохлина Елена выдвинула свою кандидатуру на предстоящие выборы депутатов Московской городской думы, свидетельствуют данные на сайте Московской городской избирательной комиссии (МГИК).
Согласно данным, Рохлина подала документы в Мосгоризбирком в качестве самовыдвиженца в 41-м округе. На данный момент документы во МГИК подали около 260 кандидатов.
Нюта Федермессер, президент благотворительного фонда помощи хосписам Вера
15 июня, 12:32
Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму
Ранее свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу в качестве самовыдвиженцев, в частности, выдвигали директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева, журналист Роман Бабаян, актер Андрей Соколов.
Депутат Госдумы, руководитель "Движения в поддержку армии" Лев Рохлин был убит выстрелом в голову в ночь на 3 июля 1998 года на собственной даче в деревне Клоково Наро-Фоминского района Подмосковья.
Восьмого сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования. Закон об организации экспериментального электронного голосования Мосгордума приняла в мае.
700102
Обсудить 1
Андрей СоколовМария КиселеваГосдума РФМосковская городская думаМоскваПолитика
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
РИА
Новости
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Солдаты ВСУ на востоке Украины
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Лента
новостей
Актер Майкл Бакари Джордан
В новой "Матрице" Киану Ривза заменит Майкл Б. Джордан
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Поднятые по тревоге С-300 и С-400 выдвинулись прикрывать гособъекты
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Гражданская версия АК-12
Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
В Адлере рейсовый автобус влетел в бетонный отбойник
Опора шасси военно-транспортного самолета Ил-76МД
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Самолет Ил-96-400
Первый серийный широкофюзеляжный Ил-96-400М построят в 2023 году
Доллары США
Америка готовит доллар к девальвации
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
Лента новостейМолния