На "Армии-2019" впервые покажут экспериментальное оружие 1960-1980-х годов

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в ходе форума "Армия-2019" представит экспозицию своих экспериментальных разработок в сфере стрелкового оружия, ранее не демонстрировавшихся широкой публике, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Пятая юбилейная выставка пройдет в парке патриот (Кубинка) с 25 по 30 июня. МИА Россия сегодня является официальным информационным агентством форума.

"ЦНИИТОЧМАШ на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" впервые организует ретроэкспозицию неизвестных широкой публике образцов экспериментального оружия, разработанного институтом в 1960-1980 годах. В павильоне Ростеха, помимо многочисленных новинок, будут продемонстрированы автоматы АО-34, АО-38М, АО-40, АО-36 и пулемет АО-22М, которые по разным причинам не пошли в серийное производство", - говорится в сообщении.

Центральным экспонатом станет разработанный в 1965 году двуствольный 5,6-мм автомат АО-36. Подвижные части оружия состоят из одной рамы и одного затвора, запирающего оба канала ствола. Выстрел производится одновременно из двух стволов, но пули в полете влияют друг на друга, что приводит к увеличению рассеивания. Поэтому двуствольное направление в таком виде посчитали нецелесообразным.

Кроме того, посетители ретро-экспозиции смогут увидеть 5,6 мм автомат АО-40, который показал возможность значительного улучшения кучности огня из различных положений, но имел недостаток – откатывающийся магазин, выступающий за кожух автомата.

Данный образец стал прототипом разработанного на Ижевском машиностроительном заводе и принятого на вооружение Российской армией в 1997 году 5,45-мм автомата АН-94, в котором данный изъян был устранен.

АО "ЦНИИТОЧМАШ" является центром исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты от высокоточного оружия. Продукция АО "ЦНИИТОЧМАШ" поступает на вооружение российских и зарубежных силовых структур.

Среди разработок института – комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник", подводное оружие АПС и СПП-1, прибор наведения к ПТРК "Корнет", самоходные артиллерийские орудия "Нона" и "Лотос", пистолет "Гюрза" и многие другие.