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РИА Новости

На "Армии-2019" впервые покажут экспериментальное оружие 1960-1980-х годов

Вчера, 11:51
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в ходе форума "Армия-2019" представит экспозицию своих экспериментальных разработок в сфере стрелкового оружия, ранее не демонстрировавшихся широкой публике, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Пятая юбилейная выставка пройдет в парке патриот (Кубинка) с 25 по 30 июня. МИА Россия сегодня является официальным информационным агентством форума.
"ЦНИИТОЧМАШ на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" впервые организует ретроэкспозицию неизвестных широкой публике образцов экспериментального оружия, разработанного институтом в 1960-1980 годах. В павильоне Ростеха, помимо многочисленных новинок, будут продемонстрированы автоматы АО-34, АО-38М, АО-40, АО-36 и пулемет АО-22М, которые по разным причинам не пошли в серийное производство", - говорится в сообщении.
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На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
Центральным экспонатом станет разработанный в 1965 году двуствольный 5,6-мм автомат АО-36. Подвижные части оружия состоят из одной рамы и одного затвора, запирающего оба канала ствола. Выстрел производится одновременно из двух стволов, но пули в полете влияют друг на друга, что приводит к увеличению рассеивания. Поэтому двуствольное направление в таком виде посчитали нецелесообразным.
Кроме того, посетители ретро-экспозиции смогут увидеть 5,6 мм автомат АО-40, который показал возможность значительного улучшения кучности огня из различных положений, но имел недостаток – откатывающийся магазин, выступающий за кожух автомата.
Данный образец стал прототипом разработанного на Ижевском машиностроительном заводе и принятого на вооружение Российской армией в 1997 году 5,45-мм автомата АН-94, в котором данный изъян был устранен.
"Танковый вальс" и ударные вертолеты: тренировка перед форумом "Армия-2019"
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Синхронное движение восьми Т-72Б3 под классическую музыку: "танковый вальс" на тренировке перед Международным военно-техническим форумом "Армия-2019".

Синхронное движение восьми танков Т-72Б3 под классическую музыку танковый вальс на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019
1 из 15

Синхронное движение восьми Т-72Б3 под классическую музыку: "танковый вальс" на тренировке перед Международным военно-техническим форумом "Армия-2019".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Полет истребителей Су-30.

Истребители СУ-30 совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019
2 из 15

Полет истребителей Су-30.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Танки Т72Б3 на сводной тренировке в Ростовской области.

Танки Т72Б3 на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019
3 из 15

Танки Т72Б3 на сводной тренировке в Ростовской области.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей.

Военнослужащий на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
4 из 15

Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Фронтовые (тактические) бомбардировщики Су-24 М.

Фронтовые бомбардировщики СУ-24 М совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
5 из 15

Фронтовые (тактические) бомбардировщики Су-24 М.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией.

Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
6 из 15

Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Тренировка динамического показа боевых возможностей в Ростовской области.

Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
7 из 15

Тренировка динамического показа боевых возможностей в Ростовской области.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Танк Т72Б3 на сводной тренировке.

Танк Т72Б3 на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
8 из 15

Танк Т72Б3 на сводной тренировке.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на тренировке динамического показа боевых возможностей в ростовском парке "Патриот".

Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
9 из 15

Военнослужащие на тренировке динамического показа боевых возможностей в ростовском парке "Патриот".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Вертолеты Ми-24.

Вертолеты Ми-24 совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
10 из 15

Вертолеты Ми-24.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска".

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 Тунгуска на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
11 из 15

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Истребители-бомбардировщики Су-34.

Истребители-бомбардировщики Су-34 совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
12 из 15

Истребители-бомбардировщики Су-34.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ "Акация" на сводной тренировке.

Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ Акация на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
13 из 15

Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ "Акация" на сводной тренировке.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Танк Т72Б3 на тренировке перед форумом "Армия".

Танк Т72Б3 на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
14 из 15

Танк Т72Б3 на тренировке перед форумом "Армия".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" совершают полет на тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники.

Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
15 из 15

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" совершают полет на тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 15

Синхронное движение восьми Т-72Б3 под классическую музыку: "танковый вальс" на тренировке перед Международным военно-техническим форумом "Армия-2019".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
2 из 15

Полет истребителей Су-30.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
3 из 15

Танки Т72Б3 на сводной тренировке в Ростовской области.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
4 из 15

Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
5 из 15

Фронтовые (тактические) бомбардировщики Су-24 М.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
6 из 15

Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
7 из 15

Тренировка динамического показа боевых возможностей в Ростовской области.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
8 из 15

Танк Т72Б3 на сводной тренировке.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
9 из 15

Военнослужащие на тренировке динамического показа боевых возможностей в ростовском парке "Патриот".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 15

Вертолеты Ми-24.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 15

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
12 из 15

Истребители-бомбардировщики Су-34.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
13 из 15

Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ "Акация" на сводной тренировке.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
14 из 15

Танк Т72Б3 на тренировке перед форумом "Армия".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
15 из 15

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" совершают полет на тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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АО "ЦНИИТОЧМАШ" является центром исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты от высокоточного оружия. Продукция АО "ЦНИИТОЧМАШ" поступает на вооружение российских и зарубежных силовых структур.
Среди разработок института – комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник", подводное оружие АПС и СПП-1, прибор наведения к ПТРК "Корнет", самоходные артиллерийские орудия "Нона" и "Лотос", пистолет "Гюрза" и многие другие.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
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