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РИА Новости

СК проверит, есть ли проблема с лекарствами в ЦРБ под Смоленском

Вчера, 11:49
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БРЯНСК, 24 июн – РИА Новости. Следствие проверит, обеспечена ли Сафоновская центральная районная больница (ЦРБ) в Смоленской области лекарствами, реактивами и оборудованием, на отсутствие которых жалуется население, сообщает СУ СК РФ по региону.
Вопросы доступности первичной медицинской помощи и проблемы лекарственного обеспечения в регионах были озвучены на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. По словам Путина, во многих регионах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке и нет достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона.
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"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Смоленской области инициировано проведение доследственной проверки по факту нарушения прав граждан, связанного с обеспечением оказания медицинских услуг в Сафоновской ЦРБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доследственная проверка проводится по сообщению СМИ, что в Сафоновской ЦРБ существует проблема с обеспечением лекарственными препаратами. Сообщалось, что лаборатории и вспомогательные службы не обеспечены реактивами и исправным оборудованием.
Следователи дадут принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение медицинских услуг в этой больнице, говорится в сообщении.
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