СК проверит, есть ли проблема с лекарствами в ЦРБ под Смоленском

БРЯНСК, 24 июн – РИА Новости. Следствие проверит, обеспечена ли Сафоновская центральная районная больница (ЦРБ) в Смоленской области лекарствами, реактивами и оборудованием, на отсутствие которых жалуется население, сообщает СУ СК РФ по региону.

Вопросы доступности первичной медицинской помощи и проблемы лекарственного обеспечения в регионах были озвучены на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. По словам Путина, во многих регионах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке и нет достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Смоленской области инициировано проведение доследственной проверки по факту нарушения прав граждан, связанного с обеспечением оказания медицинских услуг в Сафоновской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доследственная проверка проводится по сообщению СМИ, что в Сафоновской ЦРБ существует проблема с обеспечением лекарственными препаратами. Сообщалось, что лаборатории и вспомогательные службы не обеспечены реактивами и исправным оборудованием.