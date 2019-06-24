Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T10:38Z
https://ria.ru/20190624/1555845434.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев

10:38
134
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 554 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 364 человека (женщин – 109, детей – 185), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 190 человек (женщин – 357, детей – 607)", - говорится в сообщении.
Рамзан Кадыров
10:27
Кадыров сообщил о возвращении из Сирии еще пятерых российских детей
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись четыре гражданина Сирии.
Добавляется, что за прошедшие сутки российской стороной в Хаммурия (провинция Дамаск) проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям САР выданы 346 продовольственных наборов общим весом свыше 1,5 тысячи тонн.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории в провинциях Дераа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
100000
Обсудить 0
Война в СирииСирияЛиван
Рекомендуем
На Кубани сотрудник банка просил взятку за списание долга клиента
РИА
Новости
Синоптики заявили о дефиците питьевой воды в Индии из-за аномальной жары
ЦИК Турции объявил о победе Имамоглу на повторных выборах мэра в Стамбуле
Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать
Лента
новостей
Рамзан Кадыров
Кадыров сообщил о возвращении из Сирии еще пятерых российских детей
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
СМИ сообщили о разработке в США планов по противостоянию Ирану
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
Выбросившую сына с балкона под Саратовом женщину могут отправить на лечение
Нью-Дели
Индия хочет заключить с США контракты в ВТС на десять миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане
В Керченском проливе теплоход сел на мель
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
11:02Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей
11:02Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям
11:01СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане
10:59В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
10:58На Кубани сотрудник банка просил взятку за списание долга клиента
10:58Суд рассмотрит дело подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Кондопоге
10:52Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
10:48В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей
10:47Россия не использует энергоресурсы как рычаги давления, заявила Матвиенко
10:42Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать
Лента новостейМолния