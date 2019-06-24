В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 554 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 364 человека (женщин – 109, детей – 185), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 190 человек (женщин – 357, детей – 607)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись четыре гражданина Сирии.

Добавляется, что за прошедшие сутки российской стороной в Хаммурия (провинция Дамаск) проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям САР выданы 346 продовольственных наборов общим весом свыше 1,5 тысячи тонн.