Житель Татарстана забил обухом топора многодетную мать

КАЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Полицейские в Нижнекамске задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери, мужчина и погибшая ранее были судимы за наркотики, сообщает МВД по Татарстану.

"По предварительным данным, 24 июня 44-летний задержанный находился в квартире потерпевшей с 5.40 до 7.00 часов. Угрожая женщине, обухом топора нанес ей побои, от которых она скончалась", - говорится в сообщении.

Рано утром полицейские задержали подозреваемого.

По данным МВД, погибшая является многодетной матерью, четверо из пяти ее детей – несовершеннолетние. Ранее женщина была судима за незаконный оборот наркотиков, освободилась условно-досрочно в августе 2018 года.