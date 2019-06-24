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РИА Новости

Житель Татарстана забил обухом топора многодетную мать

10:23
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КАЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Полицейские в Нижнекамске задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери, мужчина и погибшая ранее были судимы за наркотики, сообщает МВД по Татарстану.
"По предварительным данным, 24 июня 44-летний задержанный находился в квартире потерпевшей с 5.40 до 7.00 часов. Угрожая женщине, обухом топора нанес ей побои, от которых она скончалась", - говорится в сообщении.
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Рано утром полицейские задержали подозреваемого.
По данным МВД, погибшая является многодетной матерью, четверо из пяти ее детей – несовершеннолетние. Ранее женщина была судима за незаконный оборот наркотиков, освободилась условно-досрочно в августе 2018 года.
Также МВД отмечает, что подозреваемый был знаком с потерпевшей и ранее привлекался к уголовной ответственности по статье о незаконном обороте наркотиков. Освободился из мест лишения свободы в 2017 году. В настоящее время на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются мотивы преступления.
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