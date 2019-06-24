Саакашвили связал недопуск своей партии на выборы с Порошенко

КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили связывает недопуск кандидатов от его партии на выборы в Верховную раду с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщила, что ЦИК отказала кандидатам от партии Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалы в полицию.

"Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк – ред.), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook

Позже он выложил видео из аэропорта, где заявил, что у партии есть лучшие юристы, которые "будут разруливать эту ситуацию". Он сообщил, что не собирается сидеть, сложа руки, поэтому летит в Одессу, где будет встречаться с избирателями.

"Все равно мы прорвемся, пойдем с нашим списком на выборы, и все равно будем побеждать, потому что стране нужны изменения. Все получится у нас", - сказал Саакашвили в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.