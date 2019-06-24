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РИА Новости

Саакашвили связал недопуск своей партии на выборы с Порошенко

09:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили связывает недопуск кандидатов от его партии на выборы в Верховную раду с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Ранее пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщила, что ЦИК отказала кандидатам от партии Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалы в полицию.
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"Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк – ред.), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Позже он выложил видео из аэропорта, где заявил, что у партии есть лучшие юристы, которые "будут разруливать эту ситуацию". Он сообщил, что не собирается сидеть, сложа руки, поэтому летит в Одессу, где будет встречаться с избирателями.
"Все равно мы прорвемся, пойдем с нашим списком на выборы, и все равно будем побеждать, потому что стране нужны изменения. Все получится у нас", - сказал Саакашвили в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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