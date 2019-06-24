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РИА Новости

РЖД восстанавливают график движения на Рижском направлении

09:39
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Железнодорожники работают над восстановлением графика на Рижском направлении Московской железной дороги после незапланированной остановки электрички, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
"Сегодня в 7:40 на перегоне Нахабино – Павшино Рижского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика сообщением Новоиерусалимская – Москва", - сообщили в пресс-службе в понедельник.
Электричка. Архивное фото
20 апреля 2018, 23:02
В РЖД назвали возможную причину ЧП с оторвавшейся дверью электрички
Там добавили, что в результате незапланированной остановки электрички затруднено движение пригородных поездов в сторону Москвы.
"В 8:08 поезд продолжил движение. В настоящее время диспетчеры делают все от них зависящее, чтобы сократить опоздание поездов", - рассказали в РЖД.
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НахабиноРЖДОбщество
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