ВСУ один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - сказали в пресс-службе.

В воскресенье народная милиция ЛНР заявляла о двух обстрелах со стороны вооруженных сил Украины за сутки.