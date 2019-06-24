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РИА Новости

ВСУ один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:22
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - сказали в пресс-службе.
В воскресенье народная милиция ЛНР заявляла о двух обстрелах со стороны вооруженных сил Украины за сутки.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенного пункта Лозовое.
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