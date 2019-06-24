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РИА Новости

Пять самолетов, летевших в Тюмень, сели в Екатеринбурге из-за метеоусловий

08:19
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге.
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Пять рейсов, следовавших в Тюмень, в понедельник не смогли приземлиться из-за метеоусловий и совершили посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"В связи со сложными метеоусловиями в Тюмени сегодня утром в аэропорт Кольцово прибыли пять рейсов", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в Екатеринбурге приземлились самолеты из Санкт-Петербурга и Симферополя, а также три рейса из Москвы. "Воздушные суда уже вылетели из Екатеринбурга в пункт назначения", – добавил представитель Кольцово.
Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино, утром в понедельник был задержан вылет шести рейсов в Москву, двух в Санкт-Петербург и одного в Сочи. Также на 2,5 часа позже вылетел рейс авиакомпании "Ямал" в Анталью.
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