Пять самолетов, летевших в Тюмень, сели в Екатеринбурге из-за метеоусловий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Пять рейсов, следовавших в Тюмень, в понедельник не смогли приземлиться из-за метеоусловий и совершили посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"В связи со сложными метеоусловиями в Тюмени сегодня утром в аэропорт Кольцово прибыли пять рейсов", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в Екатеринбурге приземлились самолеты из Санкт-Петербурга и Симферополя, а также три рейса из Москвы. "Воздушные суда уже вылетели из Екатеринбурга в пункт назначения", – добавил представитель Кольцово.
Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино, утром в понедельник был задержан вылет шести рейсов в Москву, двух в Санкт-Петербург и одного в Сочи. Также на 2,5 часа позже вылетел рейс авиакомпании "Ямал" в Анталью.
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