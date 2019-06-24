Пять самолетов, летевших в Тюмень, сели в Екатеринбурге из-за метеоусловий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Пять рейсов, следовавших в Тюмень, в понедельник не смогли приземлиться из-за метеоусловий и совершили посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

"В связи со сложными метеоусловиями в Тюмени сегодня утром в аэропорт Кольцово прибыли пять рейсов", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в Екатеринбурге приземлились самолеты из Санкт-Петербурга и Симферополя, а также три рейса из Москвы. "Воздушные суда уже вылетели из Екатеринбурга в пункт назначения", – добавил представитель Кольцово.