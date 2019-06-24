Си Цзиньпин примет участие во встрече глав Россия-Индия-Китай на полях G20

ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров формата РИК (Россия, Индия, Китай) на полях саммита G20 в Осаке, заявил в понедельник помощник главы китайского МИД Чжан Цзюнь.

"Председатель Си Цзиньпин на полях саммита G20 примет участие во встрече лидеров трехстороннего формата Россия - Индия - Китай", - заявил Чжан Цзюнь на пресс-конференции в понедельник.

Он не уточнил, в какой именно день состоится встреча. Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что китайский лидер будет находится в Японии с 27 по 29 июня.