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РИА Новости

Си Цзиньпин примет участие во встрече глав Россия-Индия-Китай на полях G20

04:26
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Даничев
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров формата РИК (Россия, Индия, Китай) на полях саммита G20 в Осаке, заявил в понедельник помощник главы китайского МИД Чжан Цзюнь.
"Председатель Си Цзиньпин на полях саммита G20 примет участие во встрече лидеров трехстороннего формата Россия - Индия - Китай", - заявил Чжан Цзюнь на пресс-конференции в понедельник.
Он не уточнил, в какой именно день состоится встреча. Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что китайский лидер будет находится в Японии с 27 по 29 июня.
В середине июня премьер Индии Нарендра Моди на встрече в Бишкеке предложил президенту России Владимиру Путину провести на полях саммита G20 в Японии трехстороннюю встречу в формате РИК.
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