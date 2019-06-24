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РИА Новости

В Японском море рыбаков из КНДР спасли с полузатопленной шхуны

03:53
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Иностранный теплоход спас шесть северокорейских рыбаков, которые с 15 июня находились на полузатопленной шхуне в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.
"Вчера в 19.20 (12.20 мск) МСКЦ получил информацию от капитана теплохода Blue Balance (флаг Панамы, экипаж 19 человек, все граждане Филиппин), что 22 июня в 140 милях к юго-востоку от Находки в Японском море они спасли шесть северокорейских рыбаков с полузатопленой рыболовной шхуны, которая потерпела крушение 15 июня в шторм. Теплоход следует из порта Ванино в Китай", - сказал Пирожков.
По его словам, спасенные находятся на борту. По решению судовладельца экипаж выберет, где высадить рыбаков.
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