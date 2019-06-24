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РИА Новости

В Камеруне 22 человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком

03:50
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двадцать два человека погибли, несколько ранены в результате столкновения автобуса и грузовика рядом с населенным пунктом Бахам в Западном регионе Камеруна, сообщает местный портал Cameroon-Info со ссылкой на губернатора.
"Водитель автобуса вывел машину на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погибли 22 человека", - заявил губернатор региона Ава Фона Аугустин на месте происшествия.
Уточняется, что пострадавших быстро доставили в больницы.
Портал также ссылается на свидетелей произошедшего, которые отметили, что авария произошла около 16:00 по местному времени (18.00 мск) в воскресенье. Туристический автобус, который направлялся в портовый город Камеруна Дуала, столкнулся с грузовиком. Очевидец отметил, что в аварии виноват водитель автобуса, который превысил скорость и вел машину невнимательно.
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