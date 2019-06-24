В Камеруне 22 человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком

"Водитель автобуса вывел машину на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погибли 22 человека", - заявил губернатор региона Ава Фона Аугустин на месте происшествия.

Портал также ссылается на свидетелей произошедшего, которые отметили, что авария произошла около 16:00 по местному времени (18.00 мск) в воскресенье. Туристический автобус, который направлялся в портовый город Камеруна Дуала, столкнулся с грузовиком. Очевидец отметил, что в аварии виноват водитель автобуса, который превысил скорость и вел машину невнимательно.