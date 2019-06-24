СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии

УФА, 24 июн - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело после того, как местный житель убил сестру и двух соседей, сообщили в управлении СК по республике.
Ранее в МВД сообщили, что в одной из деревень Кармаскалинского района местный житель убил трёх односельчан и ранил еще двух и ходил по улицам, угрожая ножом и лопатой. При задержании он был ранен и скончался при оказании медицинской помощи. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчина был психически нездоров.
"Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, после завершения осмотра тела потерпевших и подозреваемого будут направлены для проведения судебно-медицинских экспертизы", - говорится в сообщении следственных органов Башкирии.
По данным следствия, подозреваемый убил трех и ранил одного человека.
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