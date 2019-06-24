Палестине хотят предоставить льготные кредиты для покрытия дефицита бюджета

"На экстренной встрече министров финансов ЛАГ обсуждалась возможность выделения льготных кредитов Палестине, а также обращение к арабским фондам для оказания помощи палестинским властям", - сказал представитель ЛАГ на пресс-конференции в Каире.

По его словам, Палестина могла бы вернуть эти кредиты "после того, как получит причитающиеся ей средства от оккупационных властей". Абу Али добавил, что значение помощи со стороны арабских стран "возросло в условиях, когда Израиль отбирает деньги палестинского народа".

Израильское правительство с февраля вычитает значительные деньги из средств, переводимых Палестинской национальной администрации. Речь идет о суммах, которые ПНА якобы выплачивает семьям палестинцев, погибших или арестованных за нападения на израильтян. Правительство Израиля подсчитало, что палестинский бюджет в минувшем году направил на эти цели почти 140 миллионов долларов, и решило вычесть эти деньги из налогов и пошлин, которые оно собирает от имени и для нужд органов палестинского самоуправления.