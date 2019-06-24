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РИА Новости

Палестине хотят предоставить льготные кредиты для покрытия дефицита бюджета

00:33
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© AFP 2019 / Hazem BaderПалестина
Палестина
© AFP 2019 / Hazem Bader
Палестина. Архивное фото
КАИР, 24 июн - РИА Новости. Арабские страны обсуждают возможность выделения льготных кредитов Палестинской национальной администрации, столкнувшейся с острым дефицитом бюджета, сообщил помощник генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) по палестинской проблеме Саид Абу Али.
"На экстренной встрече министров финансов ЛАГ обсуждалась возможность выделения льготных кредитов Палестине, а также обращение к арабским фондам для оказания помощи палестинским властям", - сказал представитель ЛАГ на пресс-конференции в Каире.
По его словам, Палестина могла бы вернуть эти кредиты "после того, как получит причитающиеся ей средства от оккупационных властей". Абу Али добавил, что значение помощи со стороны арабских стран "возросло в условиях, когда Израиль отбирает деньги палестинского народа".
Израильское правительство с февраля вычитает значительные деньги из средств, переводимых Палестинской национальной администрации. Речь идет о суммах, которые ПНА якобы выплачивает семьям палестинцев, погибших или арестованных за нападения на израильтян. Правительство Израиля подсчитало, что палестинский бюджет в минувшем году направил на эти цели почти 140 миллионов долларов, и решило вычесть эти деньги из налогов и пошлин, которые оно собирает от имени и для нужд органов палестинского самоуправления.
Ранее арабские страны пообещали палестинцам выделять помощь в размере 100 миллионов долларов ежемесячно.
По данным ЛАГ, в текущем году дефицит палестинского бюджета составляет 700 миллионов долларов.
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