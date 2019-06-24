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РИА Новости

78-летие Совинформбюро

02:33
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© РИА Новости / Папикьян / Перейти в фотобанкЗдание АПН на Зубовском бульваре
Здание АПН на Зубовском бульваре
© РИА Новости / Папикьян
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В 2019 году свое 78-летие отмечает Совинформбюро – родоначальник плеяды крупнейших отечественных информационных агентств, в разные годы представлявших Россию на международной арене. От Совинформбюро ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства – Агентство печати "Новости", РИА Новости и, наконец, МИА "Россия сегодня".

Совинформбюро (1941-1961)

"От Советского Информбюро". Эти слова, звучащие из радиоприемников, заставляли слушателей ловить каждое слово – долгое время так начинались сообщения обо всех трагических и героических событиях жизни страны.
Совинформбюро было создано уже через два дня после начала Великой Отечественной войны. Главной задачей стало круглосуточно и бесперебойно сообщать стране и миру новости с фронта. Миллионам советских людей и антифашистам в других странах нужно было рассказывать об обстановке на фронтах, разъяснять цели Москвы, вселять надежду и веру в то, что нацистские полчища будут разгромлены.
Совинформбюро и сводки с фронтов нельзя представить без Юрия Левитана – голоса целого поколения. С именем этого человека неразрывно связаны самые трагические и самые героические страницы истории страны.

Агентство печати "Новости" (1961-1990)

Агентство печати "Новости" (АПН) молниеносно завоевало авторитет и репутацию главного информационно-публицистического органа, занимавшегося освещением общественной жизни в Советском Союзе и информированием жителей страны о том, как живет остальной мир. Упор в ежедневной деятельности агентства был сделан на объективность и правдивость, расширение международных связей, имидж СССР в ближнем и дальнем зарубежье.
Свой вклад в работу АПН внесли многие известные журналисты:
• Писатель, публицист, драматург, тележурналист, сотрудник АПН (1966-1991 гг.) Генрих Авиэзерович Боровик
• Журналист, дипломат, политический и общественный деятель, председатель правления АПН (1986-1988 гг.) Валентин Михайлович Фалин
• Журналист и телеведущий, писатель, сотрудник АПН (1961-1970 гг.) Владимир Владимирович Познер
• Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ, сотрудник АПН (1986-1996 гг.) Алексей Константинович Волин
• Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор, журналист, сотрудник АПН (1973-1987 гг.) Владимир Кириллович Молчанов
• Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Юрьевич Вяткин
• Журналист, советский государственный деятель, председатель Госкомитета СССР по печати (1989-1990 гг.), сотрудник Совинформбюро (1956-1961 гг.), сотрудник АПН (1961-1980 гг.) Николай Иванович Ефимов
• Журналист и политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова, сотрудник АПН (1976-1988 гг.) Виталий Товиевич Третьяков и многие другие.

Информационное агентство "Новости" (1990-1991)

В 1990 году было создано Информационное агентство "Новости" (ИАН). В задачи ИАН входили подготовка и распространение в СССР и за рубежом печатных, теле- и радиоматериалов; изучение общественного мнения в стране и за рубежом по вопросам внешней и внутренней политики СССР. В ИАН был создан компьютерный банк данных, содержавший первоначально более 250 тысяч единиц документов.

РИА Новости (1991-2013)

Современная история российских СМИ устойчиво ассоциируется с РИА Новости. В своей работе РИА Новости одним из первых стало использовать инновационные подходы к журналистике. Медиагруппа внедряла новые форматы предоставления контента и расширяла спектр мультимедийных платформ.
РИА Новости являлось национальным хост-агентством и фотопулом XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Данный статус был присвоен Международным олимпийским комитетом. Стоит отметить, статус хост-агентства Олимпиады впервые был присвоен российскому СМИ.

МИА "Россия сегодня" (2013 – настоящее время)

Международная медиагруппа "Россия сегодня" создана 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и Государственной иновещательной компания "Голос России".
МИА "Россия сегодня" – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат.
Медиагруппа прочно заняла лидирующие позиции как в России, так и за ее пределами, поступательно расширяя географию влияния по всему миру, развивая систему информационных хабов и предлагая аудитории информационный контент в различных современных форматах более чем на 30 языках мира.
МИА "Россия сегодня" объединяет радиовещание, новостные ленты на русском, английском, испанском, арабском, китайском и фарси, информационные порталы на десятках языках, мультимедийные международные пресс-центры, производство и распространение фотоконтента и инфографики, информационные продукты в социальных сетях и производство контента для мобильных приложений. Главная ценность медиагруппы – богатые традиции и уникальные творческие и профессиональные ресурсы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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