Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T20:38Z
https://ria.ru/20190623/1555837006.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155577/90/1555779067_0:0:3226:1814_1036x0_80_0_0_77a5fd6db5271f3e163c02460c3012fd.jpg
РИА Новости

Медведев поздравил выпускников с окончанием школы

Вчера, 20:38
367
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыпускники российских школ перед началом церемонии вручения IX Всероссийской премии "Выпускник-2019" в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Выпускники российских школ перед началом церемонии вручения IX Всероссийской премии Выпускник-2019 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил всех выпускников с окончанием школы.
Выпускные традиционно проходят в конце июня после экзаменов, в 2019 году более 650 тысяч человек покидают стены российских школ.
Аттестат, гулянье и салют: выпускные вечера в России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Лучшие школьники со всей России съехались на бал в Кремлевский дворец. Здесь вручали премию "Выпускник-2019".

Выпускники российских школ после церемонии вручения IX Всероссийской премии Выпускник-2019 на Красной площади
1 из 12

Лучшие школьники со всей России съехались на бал в Кремлевский дворец. Здесь вручали премию "Выпускник-2019".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Еще одной площадкой празднования в Москве стал Парк Горького.

Выпускники российских школ на празднике выпускников Московский выпускной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
2 из 12

Еще одной площадкой празднования в Москве стал Парк Горького.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Для участия в выпускном в Парке Горького зарегистрировались рекордные 22 тысячи школьников.

Выпускники российских школ на празднике выпускников Московский выпускной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
3 из 12

Для участия в выпускном в Парке Горького зарегистрировались рекордные 22 тысячи школьников.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Празднование в Парке Горького началось в восемь часов вечера и продлилось до шести утра.

Выпускники российских школ на празднике выпускников Московский выпускной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
4 из 12

Празднование в Парке Горького началось в восемь часов вечера и продлилось до шести утра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На двух сценах шли представления, работали семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон.

Выпускники российских школ на празднике выпускников Московский выпускной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
5 из 12

На двух сценах шли представления, работали семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Выпускники сами выбирали артистов, которых хотят видеть на празднике.

Выпускницы во время празднования школьного выпускного в Чите
6 из 12

Выпускники сами выбирали артистов, которых хотят видеть на празднике.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

В этом году школы покидают около 650 тысяч человек.

Выпускницы во время празднования школьного выпускного в Чите
7 из 12

В этом году школы покидают около 650 тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Торжественные мероприятия прошли более чем в 28 тысячах учебных заведений во всех регионах страны.

Выпускницы во время празднования школьного выпускного в Чите
8 из 12

Торжественные мероприятия прошли более чем в 28 тысячах учебных заведений во всех регионах страны.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Безопасность и порядок на выпускных вечерах в России обеспечивали более двух с половиной тысяч сотрудников вневедомственной охраны.

Выпускники российских школ на церемонии вручения IX Всероссийской премии Выпускник-2019 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
9 из 12

Безопасность и порядок на выпускных вечерах в России обеспечивали более двух с половиной тысяч сотрудников вневедомственной охраны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Накануне президент Владимир Путин поздравил выпускников и призвал их дерзать и верить в себя.

Выпускники российских школ перед началом церемонии вручения IX Всероссийской премии Выпускник-2019 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
10 из 12

Накануне президент Владимир Путин поздравил выпускников и призвал их дерзать и верить в себя.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Школьники перед вручением IX Всероссийской премии "Выпускник-2019" в Государственном Кремлевском дворце.

Выпускники российских школ перед началом церемонии вручения IX Всероссийской премии Выпускник-2019 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
11 из 12

Школьники перед вручением IX Всероссийской премии "Выпускник-2019" в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Праздничный салют на Красной площади.

Выпускницы российских школ во время праздничного салюта на Красной площади
12 из 12

Праздничный салют на Красной площади.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лучшие школьники со всей России съехались на бал в Кремлевский дворец. Здесь вручали премию "Выпускник-2019".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 12

Еще одной площадкой празднования в Москве стал Парк Горького.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Для участия в выпускном в Парке Горького зарегистрировались рекордные 22 тысячи школьников.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Празднование в Парке Горького началось в восемь часов вечера и продлилось до шести утра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 12

На двух сценах шли представления, работали семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Выпускники сами выбирали артистов, которых хотят видеть на празднике.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
7 из 12

В этом году школы покидают около 650 тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Торжественные мероприятия прошли более чем в 28 тысячах учебных заведений во всех регионах страны.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Безопасность и порядок на выпускных вечерах в России обеспечивали более двух с половиной тысяч сотрудников вневедомственной охраны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Накануне президент Владимир Путин поздравил выпускников и призвал их дерзать и верить в себя.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Школьники перед вручением IX Всероссийской премии "Выпускник-2019" в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Праздничный салют на Красной площади.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
"Поздравляю всех выпускников с окончанием школы!" - написал Медведев на своей странице в Twitter.
Ранее президент РФ Владимир Путин также поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза выбирать себе профессию и призвание по душе.
510127
Обсудить 0
Дмитрий МедведевРоссияОбщество
Рекомендуем
В тбилисских кинотеатрах приостановили показ фильмов на русском языке
РИА
Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
"Давить Россию животом". В Сети высмеяли угрозы Климкина
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Участники акции в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху пообещал открыто и честно рассмотреть американскую "сделку века"
Лента
новостей
Пешеходы на Галатском мосту в Стамбуле
Победитель выборов мэра Стамбула назвал свой успех победой всего города
Власти Грузии назвали абсурдом сообщения о планах штурмовать "Рустави 2"
Логотип социальной сети ВКонтакте
Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов
В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Трамп поставил в Twitter ссылку на русскоязычный псевдо-аккаунт WSJ
Ситуация в Сирии
Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Британия намерена искать пути снятия напряженности на Ближнем Востоке
Посол РФ Маслов и губернатор Крита Ставрос Арнаутакис открытии памятника русским морякам в Ретимно, Греция. 23 июня 2019
На Крите открыли стелу русским воинам миротворческой миссии 1897-1909 годов
Президент США Дональд Трамп
Трамп: сбив беспилотник, Иран послал США сигнал о желании начать переговоры
Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
В Москве едва не утонули два иностранца
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
00:35Житель Башкирии убил трех и ранил еще двух человек
00:33Палестине хотят предоставить льготные кредиты для покрытия дефицита бюджета
Лента новостейМолния