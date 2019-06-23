Диетолог рассказала, кому не подойдет диета по советам Малышевой

По словам Соломатиной, такой рацион пойдет на пользу лишь в тех случаях, если человек здоров и у него нет заболеваний желудочно-кишечного тракта. Переизбыток клетчатки, содержащейся в бобовых и зелени, вреден, в частности, для людей с панкреатитом или язвой, добавила врач.