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РИА Новости

Диетолог рассказала, кому не подойдет диета по советам Малышевой

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина в интервью для "Вечерней Москвы" прокомментировала слова телеведущей Елены Малышевой о неоспоримой пользе средиземноморской диеты.
По словам Соломатиной, такой рацион пойдет на пользу лишь в тех случаях, если человек здоров и у него нет заболеваний желудочно-кишечного тракта. Переизбыток клетчатки, содержащейся в бобовых и зелени, вреден, в частности, для людей с панкреатитом или язвой, добавила врач.

"Нужно переходить на такое питание постепенно и только после консультации с врачом", — предупредила диетолог.

Она также подчеркнула, что средиземноморская диета не подойдет тем, кто трудится зимой на свежем воздухе, поскольку может оказаться недостаточно насыщенной.
Кроме того, Соломатина посоветовала аккуратно подходить к выбору ингредиентов, поскольку многие продукты из списка для предлагаемого рациона питания завозят из-за рубежа, поэтому они могут содержать много "пептидов и химии".
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80596915
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Общество
Популярные комментарии
В первую очередь эта диета не подойдет тем у кого нет денег на дорогие услуги такого диетолога. Тётка нагло рубит деньги на чужом здоровье, подгоняя пациентов в сеть своих клиник.
23 июня, 14:50
Сергей Норд
802001
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