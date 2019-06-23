Диетолог рассказала, кому не подойдет диета по советам Малышевой

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина в интервью для "Вечерней Москвы" прокомментировала слова телеведущей Елены Малышевой о неоспоримой пользе средиземноморской диеты.
По словам Соломатиной, такой рацион пойдет на пользу лишь в тех случаях, если человек здоров и у него нет заболеваний желудочно-кишечного тракта. Переизбыток клетчатки, содержащейся в бобовых и зелени, вреден, в частности, для людей с панкреатитом или язвой, добавила врач.
"Нужно переходить на такое питание постепенно и только после консультации с врачом", — предупредила диетолог.
Она также подчеркнула, что средиземноморская диета не подойдет тем, кто трудится зимой на свежем воздухе, поскольку может оказаться недостаточно насыщенной.
Кроме того, Соломатина посоветовала аккуратно подходить к выбору ингредиентов, поскольку многие продукты из списка для предлагаемого рациона питания завозят из-за рубежа, поэтому они могут содержать много "пептидов и химии".