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РИА Новости

На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"

Вчера, 10:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и противники "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
Сотрудники полиции и противники Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции и противники "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Правоохранители задержали девять человек, которые готовили провокации на "Марше равенства" в Киеве, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.
"Марш равенства" состоится в Киеве 23 июня. Администрация президента Украины Владимира Зеленского призвала не допустить столкновений во время "Марша равенства". Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил в воскресенье, что противники "Марша равенства" планировали пронести на акцию экскременты.
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По данным пресс-службы, полицейские задержали группу из девяти человек, "которые готовили провокации на "Марше равенства". "Правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций", - говорится в сообщении в Facebook.
Возбуждено уголовное дело "Подготовка к хулиганству". Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.
Участники Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
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