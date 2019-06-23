На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"

Сотрудники полиции и противники "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве. Архивное фото

Сотрудники полиции и противники "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Правоохранители задержали девять человек, которые готовили провокации на "Марше равенства" в Киеве, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

"Марш равенства" состоится в Киеве 23 июня. Администрация президента Украины Владимира Зеленского призвала не допустить столкновений во время "Марша равенства". Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил в воскресенье, что противники "Марша равенства" планировали пронести на акцию экскременты.

По данным пресс-службы, полицейские задержали группу из девяти человек, "которые готовили провокации на "Марше равенства". "Правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций", - говорится в сообщении в Facebook.