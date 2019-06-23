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РИА Новости
Туризм

Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год

Вчера, 10:10
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© РИА Новости / Алена ПалаженкоТурецкий курорт Фетхие
Турецкий курорт Фетхие
© РИА Новости / Алена Палаженко
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В морских гаванях Турции в 2019 году ожидают 185 тысяч круизных туристов, сообщает "Анадолу".
В порт Кушадасы в провинции Айдын на западе Турции с начала года зашли 40 круизных лайнеров, которые привезли на курорты более 29 тысяч гостей. Морская гавань приняла на семь тысяч туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также с начала года шесть лайнеров вошли в порт Мармара и по одному - в Бодрум и Дикили.
По информации руководства порта Кушадасы, в последние два года страну посещают все больше круизных туристов. Ожидается, что в 2019 году в приморские города Турции зайдут 198 лайнеров с 185 тысячами пассажиров на борту.
В 2020 году число таких путешественников может еще вырасти – морские гавани готовятся принять более 300 пассажирских лайнеров и 350 тысяч туристов. Многие места на круизы будущего года уже забронированы.
Власти предполагают, что в течение ближайших лет удастся довести круизный турпоток до трех миллионов пассажиров в год.
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