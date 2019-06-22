Эксперт рассказал, куда можно перенаправить чартерные рейсы вместо Грузии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию после 8 июля - удобный повод перенаправить поток отдыхающих в Крым, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

"Основной ущерб (экономике Грузии от запретов на полеты туда компаний РФ - ред.) - туризм и авиация. В обоих случаях это сезонный доход. В первом случае - удобный повод перенаправить наших граждан на отдых в Крыму, перенаправить чартерные рейсы", - сказал Тимофеев.

Он также отметил, что в Грузии предполагали, что три аэропорта - в Кутаиси, Батуми и Тбилиси - обслужат этим летом на 9% больше рейсов, чем прошлым. "С началом беспорядков в Грузии эти планы, скорее всего, не будут реализованы", - подытожил он.

Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.