Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T09:46Z
https://ria.ru/20190622/1555810331.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Правительство одобрило запрет подозреваемым в терроризме быть членами НКО

09:46
303
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о запрете на членство в некоммерческих организациях лицам, чьи денежные средства заморожены из-за подозрений в причастности к террористической деятельности, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Ранее кабмин сообщал, что законопроектом предлагается установить в федеральных законах "Об общественных объединениях", "О некоммерческих организациях" и "О свободе совести и о религиозных объединениях" запрет выступать учредителем, участником, членом НКО лицу, в отношении которого межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или другого имущества.
Юрий Коков
19 июня, 10:03
В Совбезе рассказали о новой форме терроризма
Законопроект рассмотрен и одобрен 27 мая на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщается на сайте.
1400010
Обсудить 1
Правительство РоссииОбщество
Рекомендуем
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
РИА
Новости
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе
Лента
новостей
Солдаты США в Латвии
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Припять. Архивное фото
Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
Памятник Брестская крепость - герой
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
Город Сочи
Сочи готов к увеличению турпотока из-за закрытия грузинского направления
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста
Генсек МАП призвал Грузию взять ответственность за инцидент на заседании
Рассвет в Москве
Самая короткая ночь в году наступит 21 июня
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Россияне в 2018 году были на третьем месте по числу туристов в Грузии
Организаторы провокации в Грузии не ожидали ответа России, считает эксперт
Рыбинское водохранилище. Архивное фото
В Госдуме призвали вологодские власти перенести место строительства ЦБК
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Отказ россиян ехать в Грузию ударит по ее экономике, заявили в Совфеде
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Окружавшие штаб-квартиру гонконгской полиции протестующие разошлись
11:04В Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана
11:03В Польше назвали условие присоединения к целям Евросоюза по климату
10:59В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
10:57Для российских туристов открыли горячую линию в связи с ситуацией в Грузии
10:57МЧС дало рекомендации горожанам в связи с жарой в Москве
10:53В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
10:42В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены
10:30В Абхазии ожидают увеличение в два раза турпотока из России
10:24На Украине трое мужчин погибли в результате удара молнии по остановке
10:18В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
10:13Georgian Airways выполняет рейсы в Россию в обычном режиме
10:07Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море, пишут СМИ
10:07Названы города, в которые туристы готовы ехать на поезде за большие деньги
10:05Отказ россиян ехать в Грузию ударит по ее экономике, заявили в Совфеде
10:00Мирное урегулирование не стоит на повестке дня у Киева, заявили в ДНР
09:59При пожаре в центре Парижа погибли три человека
09:54Сочи готов к увеличению турпотока из-за закрытия грузинского направления
09:53В Грузии надеются, что россияне продолжат приезжать в страну
Лента новостейМолния