Правительство одобрило запрет подозреваемым в терроризме быть членами НКО

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о запрете на членство в некоммерческих организациях лицам, чьи денежные средства заморожены из-за подозрений в причастности к террористической деятельности, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Ранее кабмин сообщал, что законопроектом предлагается установить в федеральных законах "Об общественных объединениях", "О некоммерческих организациях" и "О свободе совести и о религиозных объединениях" запрет выступать учредителем, участником, членом НКО лицу, в отношении которого межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или другого имущества.
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Законопроект рассмотрен и одобрен 27 мая на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщается на сайте.