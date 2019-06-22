Правительство одобрило запрет подозреваемым в терроризме быть членами НКО

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о запрете на членство в некоммерческих организациях лицам, чьи денежные средства заморожены из-за подозрений в причастности к террористической деятельности, соответствующее решение опубликовано на сайте Правительство РФ одобрило законопроект о запрете на членство в некоммерческих организациях лицам, чьи денежные средства заморожены из-за подозрений в причастности к террористической деятельности, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина

Ранее кабмин сообщал, что законопроектом предлагается установить в федеральных законах "Об общественных объединениях", "О некоммерческих организациях" и "О свободе совести и о религиозных объединениях" запрет выступать учредителем, участником, членом НКО лицу, в отношении которого межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или другого имущества.

Законопроект рассмотрен и одобрен 27 мая на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.