ЕС обеспокоен развитием событий в Персидском заливе

"Я думаю, иногда лучше не вмешиваться. Самые большие проблемы в нашей истории всегда были спровоцированы слишком активной политикой, а не слишком пассивной. Мы следим за ситуацией внимательно и очень обеспокоены развитием событий в Персидском заливе. Но не было причин для подготовки специального европейского заявления по этой теме", - ответил он на вопрос о том, обсуждалась ли на саммите ситуация между США и Ираном.