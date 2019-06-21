Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T14:40Z
https://ria.ru/20190621/1555788694.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155579/97/1555799758_0:88:3052:1805_1036x0_80_0_0_eb8ce4d59d6f33d9bcd65570955c1f3c.jpg
РИА Новости

ЕС обеспокоен развитием событий в Персидском заливе

Вчера, 14:40
400
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз внимательно следит за развитием событий в Персидском заливе и очень обеспокоен ситуацией, заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после саммита глав государств союза.
"Я думаю, иногда лучше не вмешиваться. Самые большие проблемы в нашей истории всегда были спровоцированы слишком активной политикой, а не слишком пассивной. Мы следим за ситуацией внимательно и очень обеспокоены развитием событий в Персидском заливе. Но не было причин для подготовки специального европейского заявления по этой теме", - ответил он на вопрос о том, обсуждалась ли на саммите ситуация между США и Ираном.
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Вчера, 05:42
Макрон предостерег от военной эскалации в регионе Персидского залива
040006
Обсудить 1
ЕвросоюзДональд ТускИранСШАВ мире
Рекомендуем
Американский самолет P-8 Poseidon
Иран не стал сбивать летевший рядом с беспилотником американский самолет
РИА
Новости
СМИ сообщили о взрыве в мечети в Багдаде
Иран опроверг данные о том, что Трамп предупредил Тегеран об атаке
Иран посылал предупредительные сигналы сбитому американскому беспилотнику
Лента
новостей
Начальники Генштабов ОДКБ обсудили ситуацию в Центральной Азии
Британия призвала США и Иран к деэскалации
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский внес в Раду законопроект о персональном голосовании депутатов
Логотип компании Ford
Ford выставит на торги заводы в России
В Индонезии тридцать человек погибли при пожаре на фабрике
Президент Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер (слева направо) на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Саммит ЕС подтвердил отсутствие возможности пересмотра договора о Brexit
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов в шутку предложил взламывать персональные устройства чиновников
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Медведев отметил высокие темпы роста экономики Рунета
Обломки американского беспилотника в Тегеране. 21 июня 2019
Иранские СМИ опубликовали снимки обломков американского беспилотника
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Макрон предостерег от военной эскалации в регионе Персидского залива
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
01:03В Мексике в результате вооруженных нападений погибли четыре человека
Лента новостейМолния