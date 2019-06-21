Косачев назвал ситуацию на сессии МАП провалом грузинских властей

"Это провал властей Грузии. Понятно, что фигура Гаврилова была использована оппозицией для атаки на власть, Россия здесь только удобный повод. Понятно, что оппозиции хочется с Россией воевать, а не находить общий язык, как это пытаются делать нынешние власти, несмотря на отсутствие дипотношений. Понятно, что любой исход противостояния будет внутригрузинским", - написал он на своей странице в Facebook.