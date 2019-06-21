Косачев назвал ситуацию на сессии МАП провалом грузинских властей

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает ситуацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, где начались беспорядки после выступления российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым, провалом властей страны.
"Это провал властей Грузии. Понятно, что фигура Гаврилова была использована оппозицией для атаки на власть, Россия здесь только удобный повод. Понятно, что оппозиции хочется с Россией воевать, а не находить общий язык, как это пытаются делать нынешние власти, несмотря на отсутствие дипотношений. Понятно, что любой исход противостояния будет внутригрузинским", - написал он на своей странице в Facebook.
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"Но только один исход - в пользу подтверждения приверженности Грузии международному праву и своим обязательствам - будет спасением международного лица Грузии", - добавил он.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.