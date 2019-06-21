Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T09:15Z
https://ria.ru/20190621/1555770326.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/60/1555146089_0:229:3010:1922_1036x0_80_0_0_c45e3aae069e4d53c2bcb290ce118bfd.jpg
РИА Новости

Косачев назвал ситуацию на сессии МАП провалом грузинских властей

Вчера, 09:15
3452
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает ситуацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, где начались беспорядки после выступления российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым, провалом властей страны.

"Это провал властей Грузии. Понятно, что фигура Гаврилова была использована оппозицией для атаки на власть, Россия здесь только удобный повод. Понятно, что оппозиции хочется с Россией воевать, а не находить общий язык, как это пытаются делать нынешние власти, несмотря на отсутствие дипотношений. Понятно, что любой исход противостояния будет внутригрузинским", - написал он на своей странице в Facebook.

Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Вчера, 01:50
Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
"Но только один исход - в пользу подтверждения приверженности Грузии международному праву и своим обязательствам - будет спасением международного лица Грузии", - добавил он.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
20 июня, 22:47
Володин прокомментировал действия грузинских властей на МАП
2931200
Обсудить 1
Протесты в ГрузииКонстантин КосачевРоссияТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии досрочно завершит визит в Белоруссию, сообщил источник
РИА
Новости
В МИД Абхазии прокомментировали события в парламенте Грузии
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019
Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
Лента
новостей
Константин Затулин
К провокациям в Грузии причастны и украинские парламентарии, заявил Затулин
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019
Центр Тбилиси приводят в порядок после разгона митинга
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
Акция протеста против выступления российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. 20 июня 2019
Гаврилов назвал события в Грузии заранее продуманной акцией
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
В США предложили новый способ снизить "зависимость" Европы от России
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал действия грузинских властей на МАП
Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины
На Украине предсказали последствия потери газовой трубы
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов
Глава делегации из РФ рассказал о событиях в здании грузинского парламента
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
Лента новостейМолния