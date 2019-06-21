Экс-советник Трампа заявила, что его штаб не координировался с Россией

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший советник президента Дональда Трампа Хоуп Хикс заявила в показаниях конгрессу, что его штаб не координировался с Россией, следует из обнародованной стенограммы показаний.

Хикс допрашивали на этой неделе в комитете палаты представителей по судебным делам. Несмотря на то, что она по совету адвокатов отказалась ответить более чем на 150 вопросов, оставшиеся ответы заняли в распечатке 273 страницы.

"Насколько я помню, во время предвыборной кампании мне не было известно о каких-либо лицах, которые общались с иностранными официальными лицами из России", - заявила Хикс.

"Я работала в предвыборном штабе с ним (Трампом - ред.) девять месяцев. Никакие русские к нему отношения не имели. Я это знаю точно, потому что я была там", - добавила она.

При этом Хикс по требованию Белого дома отказалась давать показания по событиям, относящимся к периоду ее работы в администрации.

При этом демократы сделали из показаний Хикс прямо противоположный вывод, что "кампания Трампа приветствовала нападение России на выборы 2016 года", об этом говорится в заявлении демократов судебного комитета. Они также отметили, что Хикс отказалась осудить использование предвыборным штабом информации сайта WikiLeaks. Американские спецслужбы обвинили Россию в похищении компрометирующей информации о Демократической партии с последующей передачей WikiLeaks. Основатель сайта Джулиан Ассанж заявлял, что не будет раскрывать источник опубликованной информации, но говорил также, что Россия не имела к этому отношения. Россия отрицает какое-либо вмешательство в выборы в США.

После допроса Хикс демократы намерены обратиться в суд, чтобы заставить ее говорить и о ее работе в Белом доме. Администрация считает, что Хикс не обязана об этом рассказывать в силу так называемой привилегии исполнительной власти, которая ограничивает вмешательство конгресса во внутренние дела Белого дома.