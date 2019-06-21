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РИА Новости

Арабская коалиция нанесла удары по заминированным катерам хуситов в Йемене

01:55
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по объектам йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) в районе города-порта Ходейда, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
В заявлении коалиции говорится, что среди целей бомбардировки были заминированные катера, которые хуситы подготовили "для совершения терактов и угрозы международному судоходству".
Удар коалиции был нанесен после ракетной атаки хуситов на крупнейшую в Саудовской Аравии электростанции, расположенной на морском побережье в 140 километрах от границы с Йеменом и в 150 километрах от города Джизан.
В ночь на четверг хуситы заявили, что попали ракетой в электро- и опреснительную станцию в Джизане, представитель арабской коалиции подтвердил пуск ракеты в сторону станции. При этом он уточнил, что ракета упала рядом со станцией, не причинив ей ущерба.
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Политолог: Йемен превратился в "арабское Сомали"Глава Верховного политического совета хуситов попросил у России помощи в разрешении военного конфликта в Йемене. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, почему призыв о помощи был адресован именно Москве.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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