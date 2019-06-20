Жителя Норильска заподозрили в участии в боях на стороне ИГ* в Сирии

КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следователи подозревают, что один из жителей заполярного Норильска участвовал в боях на стороне террористической организации в Сирии, сообщает СК России.

Следователи установили, что в 2014-2015 годах подозреваемый действовал в составе террористической организации ИГ*. Главк СК по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по части 2 уголовной статьи 208 (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России).

"Житель Красноярского края подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях, действующих на территории Сирии", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу. Сейчас устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым, проверяется его причастность к совершению других преступлений, в том числе к финансированию терроризма. Устанавливаются другие участники преступления.

В среду официальный представитель СК Светлана Петренко сообщала о крупномасштабных обысках в семи регионах (Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Астраханской области, Ставропольском крае и Дагестане) по местам жительства подозреваемых о финансировании террористов из ИГ*, были задержаны два человека. Сообщалось, что ещё одного мужчину проверяют на причастность к аналогичному преступлению.