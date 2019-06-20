Посольство в Лондоне ответило на обвинения в адрес России по делу MH17

ЛОНДОН, 20 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Обвинения России в нежелании сотрудничать в расследовании катастрофы малазийского MH17 являются ложью, Москва продолжит оказывать содействие следствию для установления виновных в произошедшем и привлечении их к ответственности, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

"У нас вызывает возмущение тиражирование абсолютно ложного обвинения представителей Совместной следственной группы (ССГ), что Россия, якобы, отказывается полноценно сотрудничать… Мы искренне скорбим вместе с родственниками погибших в результате этой злонамеренной авиакатастрофы и будем продолжать оказывать всемерное содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина, а реальные виновники произошедшего понесли заслуженное наказание", - говорится в сообщении.

Посольство напоминает, что Россия с первого дня после катастрофы активно взаимодействовала с Нидерландами и предоставляла всю имеющуюся информацию, полученную профильными ведомствами в ходе собственного расследования.

"В рамках этой работы российской стороной были приняты беспрецедентные меры: от рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном "Алмаз-Антей" до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Боинг, а также высокоточных экспертиз, доказывающих фальсификацию видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ. Однако эти данные упорно игнорируются", - отмечает посольство.

Дипмиссия также отмечает предвзятый подход британских журналистов в освещении темы, связанной с расследованием крушения малайзийского Боинга.

"В адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения в причастности российских военнослужащих к данной катастрофе, призванные дискредитировать нашу страну в глазах международной общественности. Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, заявления, озвученные на ней, не продемонстрировали ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных утверждений. Вызывает сожаление, что ССГ продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными, в том числе, при поддержке сомнительных источников информации", - отмечается в заявлении.

"Международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за сохранение открытым своего воздушного пространства", - говорится в документе.

Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

В среду международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.