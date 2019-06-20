Путин не видел, чтобы чиновники сознательно вводили его в заблуждение

"Я думаю, что здесь есть некоторое преувеличение, связанное с тем, что тоже так сказать, что все чиновники всегда докладывают ложную информацию – конечно, это не так. Но, наверное, это бывает. И, вы знаете, я честно скажу, я просто не видел ни разу за все годы работы, чтобы кто-то целенаправленно старался ввести меня в заблуждение, не припомню такого случая. Может быть, они сами в чем-то заблуждаются, и свою позицию доводят до меня, а она не является объективной, или предложения, которые делаются по решению той или другой проблемы, не являются наилучшими. Такое бывает и довольно часто", - сказал президент.