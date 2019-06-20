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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин рассказал, что может решить проблему Донбасса

Вчера, 16:29
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проблема Донбасса не может быть решена эффективно без прямого диалога и выполнения минских соглашений со стороны украинских властей, заявил президент России Владимир Путин.
"По решению проблем Донбасса я уже высказывался, сейчас только что говорил, могу еще раз сказать. Без прямого диалога, без выполнения минских соглашений со стороны украинских властей эта проблема не может быть решена эффективно", - сказал Путин журналистам.
Глава государства добавил, что Россия будет представлять гражданство в упрощенном порядке тем гражданам Донбасса, которые сами этого хотят.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымДонбассВладимир ПутинУкраинаВ мире
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