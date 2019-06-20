Путин рассказал, что может решить проблему Донбасса

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проблема Донбасса не может быть решена эффективно без прямого диалога и выполнения минских соглашений со стороны украинских властей, заявил президент России Владимир Путин.
"По решению проблем Донбасса я уже высказывался, сейчас только что говорил, могу еще раз сказать. Без прямого диалога, без выполнения минских соглашений со стороны украинских властей эта проблема не может быть решена эффективно", - сказал Путин журналистам.
Глава государства добавил, что Россия будет представлять гражданство в упрощенном порядке тем гражданам Донбасса, которые сами этого хотят.