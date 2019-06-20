Путин ждет предложения по мере пресечения для бизнесменов до конца декабря

"Одна из главных проблем сегодня - это бесконечное содержание под стражей. Я уже просил об этом и Генеральную прокуратуру, и Верховный суд, чтобы они проанализировали ситуацию и сделали предложение. Это по-разному по срокам, но я сейчас хочу скорректировать эту просьбу по срокам, прошу, чтобы до конца года, хотя бы до конца ноября - начала декабря эти структуры - Генпрокуратура и Верховный суд - сделали свои предложения", - сказал Путин в ходе прямой линии в четверг.