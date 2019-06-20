Минниханов поставил перед банком "Ак Барс" основную задачу на 2019 год

КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил перед ведущим банком республики "Ак Барс" банком задачу практически удвоить чистую прибыль по итогам 2019 года, доведя её до 5 миллиардов рублей.
По итогам 2018 года банк "Ак Барс" получил чистую прибыль в размере 2,7 миллиарда рублей, что в 3,4 раза выше, чем в 2017 году.
"Основная задача на 2019 год – выйти на цифру 5 миллиардов рублей чистой прибыли", - сказал Минниханов на годовом собрании акционеров банка.
Минниханов отметил, что "Ак Барс" банк сегодня обслуживает экспортёров и импортеров с портфелем контрактов более 2,8 миллиарда долларов. По его словам, банку нужно совместно с министерствами включиться в реализацию национального проекта международной кооперации и экспорта, продолжить совместную работу с зарубежными банками по поддержанию кредитных линий, а также реализовать новые комплексные решения для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
Как отметил президент республики, одной из ключевых задач для банка остаётся поддержка реального сектора экономики.
Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" учрежден правительством Татарстана в 1993 году, входит в 20-ку крупнейших банков России, первый по величине банк Татарстана. В числе основных акционеров банка Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана – 20,41% акций, Минземимущество Татарстана – 19,79%, госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим" - 13,61%, ПАО "Татнефть" - 10,41%. Банк располагает всеми видами существующих в РФ банковских лицензий и оказывает более 100 видов услуг. Присутствует в 27 регионах РФ.