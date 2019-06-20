Минниханов поставил перед банком "Ак Барс" основную задачу на 2019 год

КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил перед ведущим банком республики "Ак Барс" банком задачу практически удвоить чистую прибыль по итогам 2019 года, доведя её до 5 миллиардов рублей.

По итогам 2018 года банк "Ак Барс" получил чистую прибыль в размере 2,7 миллиарда рублей, что в 3,4 раза выше, чем в 2017 году.

"Основная задача на 2019 год – выйти на цифру 5 миллиардов рублей чистой прибыли", - сказал Минниханов на годовом собрании акционеров банка.

Минниханов отметил, что "Ак Барс" банк сегодня обслуживает экспортёров и импортеров с портфелем контрактов более 2,8 миллиарда долларов. По его словам, банку нужно совместно с министерствами включиться в реализацию национального проекта международной кооперации и экспорта, продолжить совместную работу с зарубежными банками по поддержанию кредитных линий, а также реализовать новые комплексные решения для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

Как отметил президент республики, одной из ключевых задач для банка остаётся поддержка реального сектора экономики.