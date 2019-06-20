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РИА Новости
Республика Татарстан

Минниханов поставил перед банком "Ак Барс" основную задачу на 2019 год

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил перед ведущим банком республики "Ак Барс" банком задачу практически удвоить чистую прибыль по итогам 2019 года, доведя её до 5 миллиардов рублей.
По итогам 2018 года банк "Ак Барс" получил чистую прибыль в размере 2,7 миллиарда рублей, что в 3,4 раза выше, чем в 2017 году.
"Основная задача на 2019 год – выйти на цифру 5 миллиардов рублей чистой прибыли", - сказал Минниханов на годовом собрании акционеров банка.
Минниханов отметил, что "Ак Барс" банк сегодня обслуживает экспортёров и импортеров с портфелем контрактов более 2,8 миллиарда долларов. По его словам, банку нужно совместно с министерствами включиться в реализацию национального проекта международной кооперации и экспорта, продолжить совместную работу с зарубежными банками по поддержанию кредитных линий, а также реализовать новые комплексные решения для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
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Как отметил президент республики, одной из ключевых задач для банка остаётся поддержка реального сектора экономики.
Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" учрежден правительством Татарстана в 1993 году, входит в 20-ку крупнейших банков России, первый по величине банк Татарстана. В числе основных акционеров банка Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана – 20,41% акций, Минземимущество Татарстана – 19,79%, госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим" - 13,61%, ПАО "Татнефть" - 10,41%. Банк располагает всеми видами существующих в РФ банковских лицензий и оказывает более 100 видов услуг. Присутствует в 27 регионах РФ.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановТатарстанРоссияЭкономика
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