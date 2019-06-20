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РИА Новости

Носков рассказал о главной киберопасности в мире

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков на международном конгрессе по кибербезопасности в Москве.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков на международном конгрессе по кибербезопасности в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков на международном конгрессе по кибербезопасности в Москве.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Главную киберопасность на сегодняшний день представляют не хакеры или хакерские группировки, а монополия отдельных продуктов и сервисов, считает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
"К сожалению, в последние годы мы все чаще видим примеры, когда крупные компании сталкиваются с замедлением работы своих информационных систем. Все читали недавнюю статью в известной американской газете, мы видим, как разворачивается история с китайской Huawei, поэтому главная опасность в сегодняшнем кибермире - это не хакеры и даже не группировки хакеров, а главная опасность, которую нам показывает жизнь, - это монополия отдельных продуктов во всем мире", - заявил Носков в ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC).
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"Выступая на международных площадках, я все время своим коллегам говорю, что нам нельзя закрываться. Интернет и телеком-индустрия - она по-определению глобальна… Мы должны обеспечить диверсификацию продуктов в мире, тем самым обеспечивая возможность выбора и избегая тех угроз, которые, к сожалению, сегодня в мире реализуются", - добавил министр.
Носков напомнил, что к 2024 году планируется обеспечить уровень проникновения интернета в России в 98%. "Для этого государство инвестирует очень много в прокладку оптоволокна и использование других видов связи. Безусловно, прежде чем бороться с угрозами, нужно провести везде интернет. И понятно, что самый лучший способ бороться с угрозами - не дать интернета, но это точно не наш путь. Безусловно, будущее за цифровой экономикой, цифровизацией, поэтому только вперед", - отметил он.
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