Носков рассказал о главной киберопасности в мире

"К сожалению, в последние годы мы все чаще видим примеры, когда крупные компании сталкиваются с замедлением работы своих информационных систем. Все читали недавнюю статью в известной американской газете, мы видим, как разворачивается история с китайской Huawei, поэтому главная опасность в сегодняшнем кибермире - это не хакеры и даже не группировки хакеров, а главная опасность, которую нам показывает жизнь, - это монополия отдельных продуктов во всем мире", - заявил Носков в ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC).