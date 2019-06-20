Для предотвращения кибератак нужны четкие правила, считает Патрушев

"Особую опасность представляет поведение отдельных государств, которые ставят себя вне многосторонних договоренностей, добиваются права единолично определять и наказывать якобы виновных в кибератак", - сказал Патрушев журналистам по итогам прошедшей в Уфе международной встречи по безопасности.