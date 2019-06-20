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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Медведев начал заседание правительства на час раньше

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание правительства РФ. 20 июня 2019
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание правительства РФ. 20 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заседание правительства под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева началось на час раньше обычного в день проведения прямой линии с президентом РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционно заседание кабмина проводится по четвергам в полдень, однако сегодня оно началось в 11.16. В пресс-службе правительства РИА Новости рассказали, что во время прямой линии "все должны быть на рабочих местах".
В четверг в 12.00 мск состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой он ответит на вопросы россиян. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства при необходимости будет выходить на связь с чиновниками в прямом эфире.
Сотрудница колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 10:15
К началу прямой линии с Путиным поступило более полутора миллиона вопросов
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Прямая линия с Владимиром ПутинымДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияПолитика
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