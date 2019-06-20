Медведев начал заседание правительства на час раньше

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заседание правительства под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева началось на час раньше обычного в день проведения прямой линии с президентом РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Традиционно заседание кабмина проводится по четвергам в полдень, однако сегодня оно началось в 11.16. В пресс-службе правительства РИА Новости рассказали, что во время прямой линии "все должны быть на рабочих местах".