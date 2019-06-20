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РИА Новости

Медведев: необходимо свести к минимуму риски биологических угроз в мире

10:49
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Необходимо совместными усилиями свести к минимуму факторы риска биологических угроз в мире и добиться строгого исполнения международных договоров, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в приветственной телеграмме к участникам конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: Проблемы и решения".
"Наша общая задача - свести к минимуму факторы риска, совместными усилиями добиться строгого исполнения международных конвенций и договоров, направленных на сохранение биологической безопасности", - зачитал телеграмму замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что в современных условиях вопросы биологической безопасности имеют особое значение. Угрозу жизни и здоровью людей создают инфекционные заболевания и эпидемии, региональные конфликты, террористические акты, техногенные катастрофы, уточнил Медведев.
"Важно, что одна из тем обсуждения - недопустимость распространения биологического и токсинного оружия, запрет на его разработку, уничтожение существующих запасов. Россия придерживается твердой и неизменной позиции, все исследования в этой сфере должны проводиться исключительно в мирных целях", - добавил Медведев.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
10:43
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