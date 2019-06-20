Медведев: необходимо свести к минимуму риски биологических угроз в мире

СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Необходимо совместными усилиями свести к минимуму факторы риска биологических угроз в мире и добиться строгого исполнения международных договоров, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в приветственной телеграмме к участникам конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: Проблемы и решения".

"Наша общая задача - свести к минимуму факторы риска, совместными усилиями добиться строгого исполнения международных конвенций и договоров, направленных на сохранение биологической безопасности", - зачитал телеграмму замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что в современных условиях вопросы биологической безопасности имеют особое значение. Угрозу жизни и здоровью людей создают инфекционные заболевания и эпидемии, региональные конфликты, террористические акты, техногенные катастрофы, уточнил Медведев.