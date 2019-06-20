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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

На Урале начали проверку после жалобы Путину на недопуск в школы без Манту

09:37
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Прокуратура Челябинской области организовала проверку после обращения группы родителей из Магнитогорска на прямую линию президенту РФ Владимиру Путину о недопуске детей в сады и школы без прохождения пробы Манту, сообщает в четверг региональное надзорное ведомство.
Ранее группа родителей из Магнитогорска записала видеообращение к Путину в преддверии прямой линии с просьбой заменить в рамках ОМС пробу Манту на альтернативные современные виды тестов для выявления туберкулезной инфекции - квантифероновый тест и Т-спот. По их словам, без пробы Манту детей перестают пускать в детские сады и школы, а родителей вызывают в органы по делам несовершеннолетних.
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"Прокуратурой Челябинской области организована проверка опубликованных в СМИ сведений о нарушениях прав детей в Магнитогорске при прохождении туберкулинодиагностики и допуске к посещению образовательной организации", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что ограничения в допуске в образовательные организации детей, не прошедших диагностику туберкулеза либо не имеющих заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, предусмотрены действующим федеральным законодательством. Тем не менее, как указали в ведомстве, помимо пробы Манту доступны иные сертифицированные и информативные виды диагностики: Диаскин-тест, рентген легких, компьютерная томография, тест T-спот.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинЧелябинская областьОбщество
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