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РИА Новости

Новый и.о. главы Пентагона посетит министерскую встречу НАТО в Брюсселе

03:54
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© AP Photo / Chuck BurtonИсполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер. Архивное фото
Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер. Архивное фото
© AP Photo / Chuck Burton
Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер посетит министерскую встречу НАТО в Брюсселе на следующей неделе, сообщил Пентагон.
"Встречи (в штаб-квартире НАТО в Брюсселе) будут сосредоточены на укреплении и поддержке альянса НАТО, обеспечении более ровного распределения расходов (на содержание НАТО), повышении готовности и решении региональных вопросов безопасности", - говорится в сообщении.
Министр армии США Марк Эспер
Вчера, 17:16
Не святой Патрик. В Пентагоне сменился и.о. Дональд Трамп, возможно, простил бы и.о. министра обороны Патрику Шанахану, что не святой. Сам такой. Но как главе Пентагона держать в страхе весь мир, если он даже с бабой своей справиться не смог. Другое дело – новый и.о. Марк Эспер.
Эспер, ранее министр сухопутных сил в структуре Пентагона, заменит со следующей недели Патрика Шанахана, который так и не избавился от приставки "и.о." и решил уйти из министерства.
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