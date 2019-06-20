Новый и.о. главы Пентагона посетит министерскую встречу НАТО в Брюсселе

Не святой Патрик. В Пентагоне сменился и.о. Дональд Трамп, возможно, простил бы и.о. министра обороны Патрику Шанахану, что не святой. Сам такой. Но как главе Пентагона держать в страхе весь мир, если он даже с бабой своей справиться не смог. Другое дело – новый и.о. Марк Эспер.