Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки

Мигранты из Гондураса, направляющиеся по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото

Мигранты из Гондураса, направляющиеся по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото

МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости. Реализация специального плана интегрального развития Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и юга Мексики стартует в четверг, сообщил мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард.

В четверг в пограничном с Гватемалой городе Тапачула ожидается встреча президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с сальвадорским коллегой Найибом Букеле, где стороны намерены обсудить возможные варианты действий для решения проблем нелегальной миграции.

"План начнется с финансирования Мексикой Сальвадора, мы выделим ресурсы на миллионы долларов", - заявил ранее Эбрард, выступая в ООН.

Мексиканский министр уже поблагодарил такие страны, как Германия, Испания и Чили за поддержку плана по развитию Центральной Америки. По словам Эбрарда, 14 агентств ООН примут участие в его реализации.

План действий Мексики предполагает регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. При этом те мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину.