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РИА Новости

Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки

02:24
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© РИА Новости / Хесус Альварадо / Перейти в фотобанкМигранты из Гондураса, направляющиеся по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото
Мигранты из Гондураса, направляющиеся по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото
© РИА Новости / Хесус Альварадо
Перейти в фотобанк
Мигранты из Гондураса, направляющиеся по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото
МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости. Реализация специального плана интегрального развития Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и юга Мексики стартует в четверг, сообщил мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард.
В четверг в пограничном с Гватемалой городе Тапачула ожидается встреча президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с сальвадорским коллегой Найибом Букеле, где стороны намерены обсудить возможные варианты действий для решения проблем нелегальной миграции.
"План начнется с финансирования Мексикой Сальвадора, мы выделим ресурсы на миллионы долларов", - заявил ранее Эбрард, выступая в ООН.
Мексиканский министр уже поблагодарил такие страны, как Германия, Испания и Чили за поддержку плана по развитию Центральной Америки. По словам Эбрарда, 14 агентств ООН примут участие в его реализации.
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План действий Мексики предполагает регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. При этом те мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину.
Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы от потоков нелегальных мигрантов. В Мехико обязались отправить на границу до 6 тысяч солдат Национальной гвардии. Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет меры на границе.
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МексикаГватемала (республика)СальвадорГондурасВ мире
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