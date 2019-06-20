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РИА Новости

ФБР не прокомментировало предложение ООН о расследовании убийства Хашукджи

00:23
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© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не стало комментировать предложение спецдокладчика ООН Аньес Каламар расследовать дело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
"У нас нет комментария для вас в этот раз", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
Ранее был обнародован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Спецдокладчик ООН призвала ФБР провести расследование убийства.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
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Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни. Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиФедеральное бюро расследований СШАООНСШАВ мире
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