В ДВФУ появится кафедра йоги

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июн – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил ректору Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проработать вопрос создания кафедры йоги с Университетом Чоудхари Ранбир Сингха.

В среду в Нью-Дели под председательством Трутнева прошел российско-индийский круглый стол по вопросам сотрудничества в образовании с участием ректоров и студентов ведущих учебных заведений Индии.

На встрече представитель Университета Чоудхари Ранбир Сингха предложил создать кафедру йоги на базе ДВФУ, потому что такой опыт существует в Индии

"Я в ДВФУ председатель попечительского совета, поэтому я надеюсь, что господин Анисимов (ректор ДВФУ) нашу с вами просьбу выполнит", - сказал Трутнев.

Позже Трутнев пояснил журналистам, что его заинтересовало это предложение. "Мне очень нравится, я поддержу обязательно, если получится (открыть специализацию) до (Восточного экономического) форума, будет красиво", - считает вице-премьер.

"Это требует содержательной проработки, потому что открытие на базе университетов тех или иных подразделений требует научного и практического сопровождения. Открыть центр йоги во Владивостоке, думаю, хорошая идея. Открытие кафедры йоги на базе университета подразумевает, что мы должны обеспечить научно-методическое сопровождение, вести соответствующую экспертную деятельность в этой сфере. Поэтому это уже будет не чисто социальный объект, а академический", - сказал журналистам ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Он уточнил, что для создания соответствующей кафедры индологи должны сначала сформировать индологическое направление, а "йога может быть вишенкой на торте".