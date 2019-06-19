В ДВФУ появится кафедра йоги

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июн – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил ректору Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проработать вопрос создания кафедры йоги с Университетом Чоудхари Ранбир Сингха.
В среду в Нью-Дели под председательством Трутнева прошел российско-индийский круглый стол по вопросам сотрудничества в образовании с участием ректоров и студентов ведущих учебных заведений Индии.
На встрече представитель Университета Чоудхари Ранбир Сингха предложил создать кафедру йоги на базе ДВФУ, потому что такой опыт существует в Индии
"Я в ДВФУ председатель попечительского совета, поэтому я надеюсь, что господин Анисимов (ректор ДВФУ) нашу с вами просьбу выполнит", - сказал Трутнев.
Позже Трутнев пояснил журналистам, что его заинтересовало это предложение. "Мне очень нравится, я поддержу обязательно, если получится (открыть специализацию) до (Восточного экономического) форума, будет красиво", - считает вице-премьер.
"Это требует содержательной проработки, потому что открытие на базе университетов тех или иных подразделений требует научного и практического сопровождения. Открыть центр йоги во Владивостоке, думаю, хорошая идея. Открытие кафедры йоги на базе университета подразумевает, что мы должны обеспечить научно-методическое сопровождение, вести соответствующую экспертную деятельность в этой сфере. Поэтому это уже будет не чисто социальный объект, а академический", - сказал журналистам ректор ДВФУ Никита Анисимов.
Он уточнил, что для создания соответствующей кафедры индологи должны сначала сформировать индологическое направление, а "йога может быть вишенкой на торте".
"Тем не менее, я считаю, что открытие центра йоги в целом во Владивостоке - здесь не обязательно университет должен быть базой, я просто рад, что я как представитель здесь выступал, это идея хорошая и перспективная", - подчеркнул Анисимов.