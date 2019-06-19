В Астраханской области локализовали пожар от пала сухой растительности

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Крупный пожар от пала сухой растительности и горящих десяти нежилых строений в Приволжском районе Астраханской области удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о пале сухой растительности вдоль железнодорожных путей в населенном пункте Растопуловка на площади один гектар и горящих десяти нежилых строениях на общей площади 200 квадратных метров.
"Пожар локализован на той же площади", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации пожара от МЧС привлечены 33 человека и 10 единиц техники.