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РИА Новости

В Астраханской области огонь с растительности перешел на нежилые строения

Вчера, 20:05
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Десять нежилых строений загорелись в Астраханской области от горящей сухой растительности, на ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Возгорание сухой растительности на площади 150 квадратных метров вдоль железнодорожных путей в населенном пункте Растопуловка перешло на 10 нежилых строений", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, есть угроза распространение огня на соседние сооружения. На место ЧП следует пожарный поезд. По предварительным данным, пострадавших нет.
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