В Астраханской области огонь с растительности перешел на нежилые строения

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Десять нежилых строений загорелись в Астраханской области от горящей сухой растительности, на ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Возгорание сухой растительности на площади 150 квадратных метров вдоль железнодорожных путей в населенном пункте Растопуловка перешло на 10 нежилых строений", - сказал собеседник агентства.