В Ярославле продлили аресты экс-работникам УФСИН за избиение осужденных

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Суды Ярославля в среду продлили аресты еще четырем из 17 бывшим сотрудникам УФСИН, обвиняемым в избиениях осужденных в колонии №1; таким образом, все фигуранты остаются под стражей до 20 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Ранее арест был продлен до 20 июля 13 фигурантам резонансного дела.

По словам Козловой, в среду Фрунзенский, Красноперекопский и Дзержинский суды Ярославля рассмотрели вопрос о продлении арестов еще четырем обвиняемым.

"Аресты продлены до 20 июля всем четырем, при этом трое из них остаются под домашним арестом", - сказала Козлова.

Ранее сообщалось, что замначальника колонии №1 Иван Калашников был помещен под домашний арест в связи с тяжелым заболеванием, также под домашний арест были отправлены бывший врио начальника колонии Дмитрий Николаев и еще один замначальника Игит Михайлов.