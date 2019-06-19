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РИА Новости

В Ярославле продлили аресты экс-работникам УФСИН за избиение осужденных

Вчера, 19:19
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Суды Ярославля в среду продлили аресты еще четырем из 17 бывшим сотрудникам УФСИН, обвиняемым в избиениях осужденных в колонии №1; таким образом, все фигуранты остаются под стражей до 20 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Ранее арест был продлен до 20 июля 13 фигурантам резонансного дела.
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По словам Козловой, в среду Фрунзенский, Красноперекопский и Дзержинский суды Ярославля рассмотрели вопрос о продлении арестов еще четырем обвиняемым.
"Аресты продлены до 20 июля всем четырем, при этом трое из них остаются под домашним арестом", - сказала Козлова.
Ранее сообщалось, что замначальника колонии №1 Иван Калашников был помещен под домашний арест в связи с тяжелым заболеванием, также под домашний арест были отправлены бывший врио начальника колонии Дмитрий Николаев и еще один замначальника Игит Михайлов.
Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность минувшим летом после того, как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране все случаи применения насилия в колониях. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1: на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. Оба уголовных дела объединены в одно производство, в рамках следствия были арестованы 17 сотрудников УФСИН. Впоследствии следственные органы сообщали еще о ряде нарушений со стороны работников УФСИН в колониях Ярославской области.
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