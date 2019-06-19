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РИА Новости

Комитет Госдумы обсудит правоприменение статьи 228 УК с МВД и СКР

Вчера, 19:13
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит с МВД и СКР правоприменение "антинаркотической" 228-й статьи УК и 303-й статьи о фальсификация доказательств, заявил глава комитета Василий Пискарев.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что комитеты Госдумы по госстроительству, а также по безопасности и противодействию коррупции направят запросы в правоохранительные органы относительно правоприменения статей 228 и 303 Уголовного кодекса РФ
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"В течение ближайших дней проведем встречи с представителями профильных ведомств, в том числе МВД, СКР, Генеральной прокуратуры РФ, а также с представителями Национального антинаркотического комитета (НАК) и детально обсудим с ними вопросы правоприменительной практики по данным статьям и необходимость внесения в них поправок", - говорится на официальном сайте Госдумы.
Вопрос об изменении статьи 228 УК РФ стал актуален после дела корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Его сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев после скандала с Голуновым.
Дарья Беляева
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