Комитет Госдумы обсудит правоприменение статьи 228 УК с МВД и СКР

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит с МВД и СКР правоприменение "антинаркотической" 228-й статьи УК и 303-й статьи о фальсификация доказательств, заявил глава комитета Василий Пискарев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что комитеты Госдумы по госстроительству, а также по безопасности и противодействию коррупции направят запросы в правоохранительные органы относительно правоприменения статей 228 и 303 Уголовного кодекса РФ

"В течение ближайших дней проведем встречи с представителями профильных ведомств, в том числе МВД, СКР, Генеральной прокуратуры РФ, а также с представителями Национального антинаркотического комитета (НАК) и детально обсудим с ними вопросы правоприменительной практики по данным статьям и необходимость внесения в них поправок", - говорится на официальном сайте Госдумы.