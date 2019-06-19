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РИА Новости

В Госдуме не исключили усиление наказания за фальсификацию доказательств

Вчера, 19:07
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не исключает усиления уголовного наказания за фальсификацию доказательств по статье 303 УК РФ, говорится на официальном сайте Госдумы.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что комитеты Госдумы по госстроительству, а также по безопасности и противодействию коррупции направят запросы в правоохранительные органы относительно правоприменения статей 228 и 303 Уголовного кодекса РФ.
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"Очевидно, речь будет идти об усилении ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, чтобы соблюдался главный принцип правосудия – каждый, кто совершил преступление, должен понести наказание, при этом не должен быть наказан ни один невиновный", - сказал Пискарев, комментируя возможное реформирование статьи 303 УК РФ.
Вопрос об изменении статьи 303 УК РФ стал актуален после дела корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Его сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев после скандала с Голуновым.
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