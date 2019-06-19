В Госдуме не исключили усиление наказания за фальсификацию доказательств

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не исключает усиления уголовного наказания за фальсификацию доказательств по статье 303 УК РФ, говорится на официальном сайте Госдумы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что комитеты Госдумы по госстроительству, а также по безопасности и противодействию коррупции направят запросы в правоохранительные органы относительно правоприменения статей 228 и 303 Уголовного кодекса РФ.

"Очевидно, речь будет идти об усилении ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, чтобы соблюдался главный принцип правосудия – каждый, кто совершил преступление, должен понести наказание, при этом не должен быть наказан ни один невиновный", - сказал Пискарев, комментируя возможное реформирование статьи 303 УК РФ.