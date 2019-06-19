Кандидат в постпреды США в ООН пообещала продолжить давление на Россию

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Кандидат на должность постпреда США в ООН Келли Крафт заявила на слушаниях в сенате, что Россия не является другом США и пообещала продолжить оказывать давление на нее.
"Я еду туда (в ООН - ред.) не чтобы быть другом России, Россия – нам не друг, они используют каждую возможность, чтобы подорвать нас (интересы США в мире - ред.)", - сказала Крафт на слушаниях, посвященных обсуждению ее кандидатуры на должность постпреда США в ООН.
10 октября 2018, 17:35Блики Никки. Хейли ушла, но обещала вернутьсяОна уверяет, что не застала босса врасплох – еще в апреле обо всем договорились. Это возможно. И нет ничего удивительного в том, что зная за полгода об ее отставке, он до сих пор не решил, кем ее заменить. Говорит, человек пять на примете. Но это вряд ли.
"Лучше поверьте мне, я буду ясным взглядом следить за ними, чтобы понимать, где мы можем работать вместе, как по Северной Корее, или в других вопросах, где мы должны взывать их (к ответственности - ред.)", - отметила кандидат.
Она также уверена, что США должны покровительствовать Украине.
"Эта администрация наложила больше всего санкций на Россию, и я продолжу приводить (Россию - ред.) к ответственности, оказывать максимальное давление", - отметила кандидат на место постпреда США в ООН.
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Келли Крафт на должность постпреда США при ООН в феврале текущего года после того, как этот пост покинула экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли.
Крафт до настоящего времени является послом США в Канаде.