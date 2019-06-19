Кандидат в постпреды США в ООН пообещала продолжить давление на Россию

Блики Никки. Хейли ушла, но обещала вернуться Она уверяет, что не застала босса врасплох – еще в апреле обо всем договорились. Это возможно. И нет ничего удивительного в том, что зная за полгода об ее отставке, он до сих пор не решил, кем ее заменить. Говорит, человек пять на примете. Но это вряд ли.